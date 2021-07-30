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«Жалоба не имеет никаких оснований»: Disney ответила на иск Скарлетт Йоханссон

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:59

Кинокомпания Disney ответила Скарлетт Йоханссон после того, как актриса подала иск против студии из‑за стратегии дистрибуции «Черной Вдовы». Об этом сообщает издание CNBC.

«Жалоба не имеет никаких оснований», — сказано в заявлении Disney. По словам представителей компании, их огорчил иск Йоханссон пренебрежением к последствиям пандемии COVID-19.

Они также добавили, что Disney выполнил все условия контракта с актрисой, а выход «Черной Вдовы» на Disney+ с программой Premier Access, наоборот, мог бы помочь заработать ей компенсацию более 20 млн долларов.

Ранее Йоханссон возмутил одновременный выход «Черной Вдовы» в кинотеатрах и на Disney+. По мнению актрисы, такой релиз нарушает ее трудовой договор и серьезно сказывается на гонораре. По контракту выплаты кинозвезды зависят от объема сборов, а сам фильм должен был иметь эксклюзивный релиз в кинотеатрах.

В иске Йоханссон также приведен ответ главного юриста Marvel, в котором говорится, что релиз фильма должен был состояться, как и у других проектов киновселенной. Это означает, что сначала «Черную Вдову» должны были показать в кинотеатрах, а затем на стрим-сервисе.

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