«Жалоба не имеет никаких оснований»: Disney ответила на иск Скарлетт Йоханссон

Кинокомпания Disney ответила Скарлетт Йоханссон после того, как актриса подала иск против студии из‑за стратегии дистрибуции «Черной Вдовы». Об этом сообщает издание CNBC.

«Жалоба не имеет никаких оснований», — сказано в заявлении Disney. По словам представителей компании, их огорчил иск Йоханссон пренебрежением к последствиям пандемии COVID-19.

Они также добавили, что Disney выполнил все условия контракта с актрисой, а выход «Черной Вдовы» на Disney+ с программой Premier Access, наоборот, мог бы помочь заработать ей компенсацию более 20 млн долларов.

Ранее Йоханссон возмутил одновременный выход «Черной Вдовы» в кинотеатрах и на Disney+. По мнению актрисы, такой релиз нарушает ее трудовой договор и серьезно сказывается на гонораре. По контракту выплаты кинозвезды зависят от объема сборов, а сам фильм должен был иметь эксклюзивный релиз в кинотеатрах.

В иске Йоханссон также приведен ответ главного юриста Marvel, в котором говорится, что релиз фильма должен был состояться, как и у других проектов киновселенной. Это означает, что сначала «Черную Вдову» должны были показать в кинотеатрах, а затем на стрим-сервисе.