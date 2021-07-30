Студентка из Москвы рассказала о домогательствах и предложениях работы в эскорте на «Авито»

Студентка РЭУ им. Плеханова Злата Шуварикова пожаловалась на домогательства и предложения оказывать секс-услуги на «Авито». Об этом девушка рассказала порталу «Такие дела».

В июле Злата начала искать подработку. На онлайн-платформе «Авито» она разместила резюме и прикрепила номер телефона. Уже в первые два дня она начала получать странные предложения в личных сообщениях на сайте и в WhatsApp.

Девушка создала в твиттере тред, где опубликовала скриншоты переписок. Судя по снимкам, ей предлагали «легкую подработку, 15 к. за несколько часов», «10 тыс. за встречу». Злате пришлось удалить резюме.