Студентка из Москвы рассказала о домогательствах и предложениях работы в эскорте на «Авито»

Студентка РЭУ им. Плеханова Злата Шуварикова пожаловалась на домогательства и предложения оказывать секс-услуги на «Авито». Об этом девушка рассказала порталу «Такие дела».
В июле Злата начала искать подработку. На онлайн-платформе «Авито» она разместила резюме и прикрепила номер телефона. Уже в первые два дня она начала получать странные предложения в личных сообщениях на сайте и в WhatsApp.
Девушка создала в твиттере тред, где опубликовала скриншоты переписок. Судя по снимкам, ей предлагали «легкую подработку, 15 к. за несколько часов», «10 тыс. за встречу». Злате пришлось удалить резюме.
«Я сначала посмеялась и рассказала друзьям, думала, это мне так „повезло“. Позже увидела сторис об этом у знакомой в инстаграме, она сообщила, что ей написали еще несколько девушек по этой же теме. Я связалась с ними, и в конечном итоге это вылилось в тред», — поделилась Злата Шуварикова.
Судя по комментариям, в подобные ситуация попадали многие девушки. По словам Златы, набралось около 50 юзеров, которые поделились своими историями.
Представители «Авито» извинились перед Златой и заявили, что «делают все возможное, чтобы такое никогда не возникало». Пресс-служба платформы отметила, что пользователь, который писал девушке непристойные предложения, был заблокирован.
«Проверку проходит каждое предложение, которое размещают, редактируют или реактивируют наши пользователи. Если алгоритм сработал на нарушение, объявление попадает на дополнительную ручную модерацию, где люди проверяют его с пристрастием. В сутки модерацию проходит более 4 млн объявлений, в том числе более 600 тыс. новых», — добавили в пресс-службе.