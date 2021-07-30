Телеканал NBC выпустил трейлер финального сезона сериала «Бруклин 9–9»

Трейлер начинается со слов персонажа Чарлза Бойла ( Джо Ло Трульо) о боязни потерять связь с Джейком Перальтой ( Энди Сэмберг ). «У меня всегда был образ, как мы в наши 90 лет охотимся на преступников в доме престарелых. Но, наверное, это была просто глупая фантазия», — сказал Чарлз Джейку. Паралельно его речи в ролике появляются черно-белые кадры из прошлых сезонов. Перальта не смог сдержать эмоций и заплакал из‑за скорого расставания.

В восьмом сезоне шоу будет десять эпизодов. Их планировали снять еще в 2020 году, но из‑за пандемии производство пришлось приостановить.

«Бруклин 9–9» — ситком о жизни полицейских. Проект удостоился в 2014 году двух «Золотых глобусов» в номинациях за «Лучший комедийный сериал» и «Лучшую мужскую роль в комедийном сериале» (награду получил Энди Сэмберг).

Шоу сталкивалось со многими трудностями на пути к заключительной части. Сначала канал Fox закрыл его после 5-го сезона. Однако затем он получил новую жизнь на канале NBC.

Также первые четыре серии восьмого сезона были полностью переписаны шоураннером Дэном Гурой после убийства Джорджа Флойда.

«У нас было много разговоров об этом, и мы надеемся, что благодаря этому мы сделаем что‑то действительно революционное в этом году. <…> Сейчас это возможность для всех нас объединиться, собраться вместе и понять, что это такое и что мы должны бороться с этим вместе», — сказал актер Терри Крюс.