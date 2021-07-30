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Генконсульство РФ в Анталье призвало россиян быть готовыми к эвакуации из‑за пожаров

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:57

Генеральное консульство России в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации российских туристов, находящихся в пожароопасных регионах Турции. Сообщение ведомства передает ТАСС.

Россиян просят быть «предельно внимательными» и «следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации». По последним данным, отмечает генконсульство, информации о гражданах из России, пострадавших в результате лесных пожаров, нет.

Лесные пожары в Анталье продолжаются с 28 июля. Огонь добрался до жилых и сельскохозяйственных районов провинции, из‑за чего все экскурсии для туристов в регионе были приостановлены. Ростуризм посоветовал россиянам, отдыхающим в Анталье, не покидать свои гостиницы.

Некоторые отели в Бодруме, Мармарисе и Манавгате из‑за пожаров были вынуждены эвакуировать своих постояльцев, среди которых были и туристы из России. В Бодруме и Мармарисе туристов уже вернули в отели. Проживавшим в Манавгате россиянам, по данным генконсульства, оказывается «необходимое содействие в переселении в более благополучные районы».

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