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В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина

Виктория Шанина
Сегодня в 13:54

Полиция Казани задержала основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

В отношении Finiko возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»). Дело завели 3 декабря 2020 года, однако подозреваемых на тот момент не было.

По версии следствия, представители пирамиды более двух лет собирали средства под предлогом эффективных вложений на фондовых и криптовалютных рынках. Вкладчикам обещали высокий процент ежемесячных доходов, однако никаких инвестиций Finiko не делала.

В МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков. Предварительный ущерб, по официальным оценкам, составил 70 млн рублей.

Ранее Центробанк пометил компанию Finiko на своем сайте как проявляющую признаки финансовой пирамиды. В июле журнал «Компания» рассказал, что известно о сотрудниках пирамиды и схеме ее работы.

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