Сервис для знакомств Badoo добавил для пользователей бейджи о прохождении вакцинации

Команда дейтинг-сервиса Badoo добавила в приложение бейджи «Я вакцинирован (а)». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

Поставить себе отметку о прохождении вакцинации может любой пользователь. Значок появится сразу после нажатия соответствующей кнопки на специальной карточке в приложении.

Добавить бейджи в Badoo решили после того, как провели исследование о том, как пандемия и кампания по вакцинации населения повлияли на отношение россиян к свиданиям. Эксперты пришли к выводу, что большинство опрошенных (72%) интересуются COVID-статусом человека, с которым планируется встреча, при этом 40% респондентов заявили о неготовности встречаться с теми, кто не привился или не переболел коронавирусом.

Причем в Москве эта тенденция прослеживается сильнее, однако в целом вопрос наличия иммунитета к коронавирусу у партнера тревожит жителей всех регионов — и женщин, и мужчин примерно в одинаковой степени.