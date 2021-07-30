перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Москве пройдет международный фестиваль экспериментального кино MIEFF 16:02
Бруно Марс и Андерсон Пак выпустили новый сингл «Skate» в составе группы Silk Sonic 15:45
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live» 15:22
JC Gellidon/Unsplash Роспотребнадзор увеличил количество дней для сдачи ПЦР-теста после возвращения из‑за границы
Роспотребнадзор увеличил количество дней для сдачи ПЦР-теста после возвращения из‑за границы 15:07
В Казани задержали основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина 13:54
Сервис для знакомств Badoo добавил для пользователей бейджи о прохождении вакцинации 13:30
«Амедиатека» получила права на показ контента HBO Max, включая сериалы «Сплетница» и «Поколение» 12:59
Платежная система Samsung Pay оказалась под угрозой запрета в России из‑за патентного спора 12:52
Пловец Евгений Рылов побил олимпийский рекорд и получил второе золото в Токио 12:35
Ashkan Forouzani/Unsplash За последние сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса
За последние сутки в России выявили 23 564 случая коронавируса 11:58
Организаторы VK Fest объявили о переносе фестиваля на следующий год 11:45
Soft Cell раскрыли детали своего будущего альбома «*Happiness Not Included» 10:58
С 2 августа в Петербурге возобновят работу фуд-корты и аттракционы 10:55
Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах 10:05
Павел Дуров раскритиковал крупнейшие соцсети за блокировку фейков о коронавирусе 10:03
Universal Pictures UK/YouTube Роскошная Леди Гага и теории заговора в первом трейлере «Дома Гуччи»
Роскошная Леди Гага и теории заговора в первом трейлере «Дома Гуччи» 9:01
Джейми Ли Кертис рассказала, что ее 25-летний сын совершил трансгендерный переход 3:38
Антон Моисеенко снял для «Хадн дадн» клип на песню «Храмомама». Он снят в ч/б и раскрашен нейросетью 2:37
Электромобили Tesla начали поддерживать русский язык 1:46
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи 0:50
Отключить рекламу

Сервис для знакомств Badoo добавил для пользователей бейджи о прохождении вакцинации

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:30

Команда дейтинг-сервиса Badoo добавила в приложение бейджи «Я вакцинирован (а)». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба проекта.

Поставить себе отметку о прохождении вакцинации может любой пользователь. Значок появится сразу после нажатия соответствующей кнопки на специальной карточке в приложении.

Добавить бейджи в Badoo решили после того, как провели исследование о том, как пандемия и кампания по вакцинации населения повлияли на отношение россиян к свиданиям. Эксперты пришли к выводу, что большинство опрошенных (72%) интересуются COVID-статусом человека, с которым планируется встреча, при этом 40% респондентов заявили о неготовности встречаться с теми, кто не привился или не переболел коронавирусом.

Причем в Москве эта тенденция прослеживается сильнее, однако в целом вопрос наличия иммунитета к коронавирусу у партнера тревожит жителей всех регионов — и женщин, и мужчин примерно в одинаковой степени.

© Пресс-материалы
Очевидно, что сегодня вопрос наличия иммунитета к коронавирусу становится одним из главных во многих сферах жизни, и дейтинг — не исключение. Мы солидарны с теми, кто беспокоится о своем здоровье и безопасности окружающих, и считаем, что ключ к успешным отношениям — в честном диалоге друг с другом обо всех волнующих их вопросах. А отметка о вакцинации в профиле пользователя станет первым шагом к нему.
Олеся Нестерова
Бренд-директор Badoo в России

В рамках исследования команда Badoo опросила 2081 человека — мужчин и женщин старше 18 лет. Опрос проводился 9–11 июля 2021 года.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
хип-хоп
«Summer Sound»: «Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
Красотка на взводе
Кейт Бекинсейл не справляется с гневом и разыскивает убийцу возлюбленного
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить