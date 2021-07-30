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«Амедиатека» получила права на показ контента HBO Max, включая сериалы «Сплетница» и «Поколение»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:59

Стриминговая платформа «Амедиатека» заключила контракт с компанией WarnerMedia, по которому сможет показывать оригинальный контент HBO Max. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба сервиса.

«В результате сделки „Амедиатека“ станет единственным на российском рынке онлайн-кинотеатром, в котором будет представлен весь сериальный аутпут WarnerMedia от HBO Max вместе с контентом из библиотеки WarnerMedia», — пишут представители «Амедиатеки».

Соглашение вступают в силу в августе 2021 года. Новый контент станет доступен в России, странах СНГ, Украине и Грузии.

Что появится в библиотеке стрим-сервиса в ближайшем месяце:


  • Перезапуск сериала «Сплетница»
  • Криминальный триллер Стивена Содерберга «Без резких движений»
  • Научно-фантастический сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками»
  • Израильский военный мини-сериал «Долина слез»
  • Подростковая драма «Поколение»

Позже, в течение года, подписчики «Амедиатеки» смогут посмотреть продолжение «Секса в большом городе» — шоу «And Just Like That…», а также новый сезон сериала «Милые Обманщицы: Первородный грех».

«Нашим подписчикам откроется доступ к разнообразной библиотеке HBO Max. В нее входит актуальный и востребованный контент — это подтверждает оглушительный успех спецэпизода „Друзья: Воссоединение“, который Amediateka эксклюзивно представила в России и СНГ в мае. Впереди ожидаемые премьеры, и каждый найдет контент на свой вкус», — заявила гендиректор Амедиа ТВ Татьяна Калита.

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