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Платежная система Samsung Pay оказалась под угрозой запрета в России из‑за патентного спора

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:52

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics об использовании запатентованной технологии онлайн-платежей без согласия правообладания. Из решения суда следует, что именно она задействована в работе Samsung Pay, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст постановления суда.

Таким образом, суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ». Ответчик может обжаловать решение в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.

Патент, из‑за которого начался судебный спор, описывает «Систему электронных платежей» как изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявка на него была подана в России в декабре 2013 года.

В Samsung Electronics сообщили газете, что сейчас изучают документы и не планируют «никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент».

По мнению экспертов, компания может обжаловать не только решение суда, но и сам патент «Сквин СА». Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов уверен, что палата по патентным спорам встанет на сторону Samsung. Шансы, что она признает качественным патент «Сквин СА», «не превышают 1%», заявил он.

Из‑за действия патента под угрозой также находятся сервисы Apple Pay и Google Pay, добавила старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова.

Samsung Рау был запущен в 2015 году, в России он появился спустя год. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 года, Google Pay используют 32% россиян среди пользователей мобильных платежных сервисов, Apple Pay — 30%, Samsung Pay — 17%.

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