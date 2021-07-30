Организаторы VK Fest объявили о переносе фестиваля на следующий год

Команда «ВКонтакте» объявила о переносе фестиваля VK Fest на следующее лето из‑за роста заболеваемости коронавирусом. Сообщение появилось на странице мероприятия в соцсетях.
Изначально фестиваль должен был пройти 24–25 июля в парке 300-летия Петербурга, но из‑за COVID-19 его перенесли на 28–29 августа. Теперь же VK Fest запланирован на 23–24 июля 2022 года. Организаторы уточнили, что все купленные билеты будут действительны в новые даты.
«Ситуация с коронавирусом стала еще серьезнее: количество заболевших выше, чем когда‑либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел», — говорится в заявлении.
Организаторы отметили, что из‑за продленных до 29 августа коронавирусных ограничений провести VK Fest просто невозможно. 30 июля администрация города возобновила работу фуд-кортов в торговых центрах и аттракционов на открытом воздухе, однако остальные ограничения, среди которых запрет на проведение массовых мероприятий, остаются в силе до конца лета.
Изначально VK Fest должен был пройти 24–25 июля, но из‑за коронавируса фестиваль решили перенести на конец лета.
Это далеко не первый фестиваль, который переносится или отменяется в этом году из‑за коронавируса. Ранее власти Тульской области отменили в ночь перед открытием «Дикую мяту», в Свердловской области из‑за роста заболеваемости отменили Ural Music Night, а в Москве перенесли на следующий год Park Live и «Боль».