Организаторы VK Fest объявили о переносе фестиваля на следующий год

Команда «ВКонтакте» объявила о переносе фестиваля VK Fest на следующее лето из‑за роста заболеваемости коронавирусом. Сообщение появилось на странице мероприятия в соцсетях.

Изначально фестиваль должен был пройти 24–25 июля в парке 300-летия Петербурга, но из‑за COVID-19 его перенесли на 28–29 августа. Теперь же VK Fest запланирован на 23–24 июля 2022 года. Организаторы уточнили, что все купленные билеты будут действительны в новые даты.

«Ситуация с коронавирусом стала еще серьезнее: количество заболевших выше, чем когда‑либо в пандемию. К тому же мы рискуем не только в пределах одного города: на VK Fest люди приезжают из разных регионов. В такое время проводить многотысячный фестиваль — опасно и безответственно. Не хотим, чтобы VK Fest усугубил положение дел», — говорится в заявлении.