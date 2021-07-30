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С 2 августа в Петербурге возобновят работу фуд-корты и аттракционы

Виктория Шанина
Сегодня в 10:55

В Петербурге снимут ограничения на работу фуд-кортов в торговых центрах и аттракционов на открытом воздухе. Заведения смогут открыться уже 2 августа, сообщается на официальном сайте администрации города.

Также в ТЦ разрешат торговать и оказывать услуги на островках. Однако для возобновления этих видов деятельности власти введут дополнительные условия.

Общее условие для всех видов деятельности — 100% работников должны быть вакцинированы от COVID-19. До 2 августа разрешается получить хотя бы первый компонент препарата, а с 1 сентября все сотрудники должны пройти полный курс вакцинации. Правило не распространяется на тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев.

Фуд-корты могут работать, если:


  • обеспечат наличие раздельных входа и выхода для посетителей;
  • ограничат посещаемость до одного человека на четыре квадратных метра;
  • установят работу электронной системы подсчета посетителей;
  • обеспечат социальную дистанцию;
  • обяжут работников носить маски;
  • обеспечат вакцинацию хотя бы первым компонентом 100% работников, за исключением переболевших сотрудников.

Для работы аттракционов необходимо:


  • получить на сайте санкт‑петербургского Центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код;
  • ограничить посещаемость до одного человека на 12 квадратных метров;
  • установить работу электронной системы подсчета посетителей парка;
  • обеспечить вакцинацию хотя бы первым компонентом 100% работников, за исключением переболевших сотрудников.

Торговые островки смогут возобновить работу, если:


  • установят защитный экран по периметру объекта розничной торговли;
  • обеспечат вакцинацию хотя бы первым компонентом 100% работников, за исключением переболевших сотрудников.
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