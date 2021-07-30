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Soft Cell раскрыли детали своего будущего альбома «*Happiness Not Included»

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:58

Британский синти-поп-дуэт Soft Cell, состоящий из Марка Алмонда и Дэвида Болла, поделился подробностями своего первого полноформатного альбома за 20 лет.

Пластинка будет называться «*Happiness Not Included», ее релиз запланирован на 25 февраля 2022 года. В альбом войдут 12 треков, посвященных современному обществу и идеи утопии.

В этом альбоме я хотел взглянуть на нас как на общество: систему, в которой мы ставим деньги превыше человеческих жизней, морали и порядочности, пищу превыше прав животных, фанатизм превыше справедливости, а наши собственные тривиальные удобства превыше невыразимых страданий других людей. Однако эта пластинка включает и веру в то, что существует утопия, которая станет возможной, если мы сумеем отделить слои и понять, что действительно имеет значение.
Марк Алмонд
Фронтмен Soft Cell

Soft Cell — нью-вейв-дуэт из Лидса, основанный в 1980 году. Музыканты выпустили три пластинки и распались в 1984 году, но в 2001-м воссоединились, чтобы дать несколько концертов. А спустя год состоялся релиз альбома «Cruelty Without Beauty» — последнего на данный момент полноформатника группы.

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