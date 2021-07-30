Soft Cell раскрыли детали своего будущего альбома «*Happiness Not Included»

Британский синти-поп-дуэт Soft Cell, состоящий из Марка Алмонда и Дэвида Болла, поделился подробностями своего первого полноформатного альбома за 20 лет.
Пластинка будет называться «*Happiness Not Included», ее релиз запланирован на 25 февраля 2022 года. В альбом войдут 12 треков, посвященных современному обществу и идеи утопии.
Soft Cell — нью-вейв-дуэт из Лидса, основанный в 1980 году. Музыканты выпустили три пластинки и распались в 1984 году, но в 2001-м воссоединились, чтобы дать несколько концертов. А спустя год состоялся релиз альбома «Cruelty Without Beauty» — последнего на данный момент полноформатника группы.