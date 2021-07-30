Soft Cell раскрыли детали своего будущего альбома «*Happiness Not Included»

В этом альбоме я хотел взглянуть на нас как на общество: систему, в которой мы ставим деньги превыше человеческих жизней, морали и порядочности, пищу превыше прав животных, фанатизм превыше справедливости, а наши собственные тривиальные удобства превыше невыразимых страданий других людей. Однако эта пластинка включает и веру в то, что существует утопия, которая станет возможной, если мы сумеем отделить слои и понять, что действительно имеет значение.

Марк Алмонд Фронтмен Soft Cell