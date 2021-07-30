Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах

С 30 июля в Москве отменяется обязательное использование перчаток в общественных местах. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Решение о смягчении мер безопасности связано с улучшением ситуации по коронавирусу. По словам Собянина, резкое сокращение числа выявляемых заражений за сутки – это результат успешной кампании по вакцинации.

«Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», — написал Собянин в своем личном блоге.

Использование масок в магазинах, транспорте и других общественных местах по-прежнему остается обязательным. Мэр назвал маски «важнейшим барьером на пути распространения вируса».

Вчера, 29 июля, в России в третий раз выявили рекордные 799 смертей от коронавируса за сутки. Всего по стране выявили 23 270 новых заражения случаев, а суточный прирост заболевших в Москве увеличился с 2445 до 3356.