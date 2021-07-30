Павел Дуров раскритиковал крупнейшие соцсети за блокировку фейков о коронавирусе

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал крупнейшие соцсети за блокировку сообщений о якобы лабораторном происхождении коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Дуров называет цензуру неэффективным способом борьбы с фейками. По его словам, на момент возникновения какой‑либо новой теории часто бывает сложно понять — научная она или нет. В качестве примера он привел ситуацию с мнениями о происхождении коронавируса.

«Всего год назад идея о том, что вирус произошел из лаборатории в Ухане, была отвергнута как теория заговора. Facebook, Twitter и другие соцсети блокировали сообщения, распространяющие теорию утечки в лаборатории. Однако сегодня эта теория находится на пути к тому, чтобы стать основным научным взглядом», — отметил Дуров.

Он считает, что подобные блокировки сообщений со стороны соцсетей подрывают доверие людей к нейтральности платформ и ставят под угрозу борьбу с дезинформацией в дальнейшем. По словам Дурова, в Telegram никогда не блокировали сообщения, в которых обсуждалась теория утечки из лаборатории, так как полагают, что только сами пользователи должны решать, во что им верить.