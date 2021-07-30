перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Джейми Ли Кертис рассказала, что ее 25-летний сын совершил трансгендерный переход 3:38
Антон Моисеенко снял для «Хадн дадн» клип на песню «Храмомама». Он снят в ч/б и раскрашен нейросетью 2:37
Электромобили Tesla начали поддерживать русский язык 1:46
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи 0:50
Гастромаркет «Балчуг» сменил названием на «Балчук» из‑за запрета на использование прежнего имени Вчера в 23:30
POP SMOKE/YouTube Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke
Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke Вчера в 23:05
Скарлетт Йоханссон подаст в суд на Disney из‑за одновременного релиза «Черной вдовы» в сети и в кино Вчера в 22:33
Главный редактор «Проекта» и его заместитель покинули Россию Вчера в 22:31
Звезда «Побега» Вентворт Миллер рассказал, что у него диагностировали аутизм Вчера в 21:35
HBO Max показал трейлер сатирического мультсериала про жизнь Джорджа Кембриджского — «Принц» Вчера в 20:50
Рекордное количество смертей от COVID-19, победа рапиристок и другие новости дня Вчера в 20:42 Дайджест
Центр «Насилию.нет»* переосмыслил свадебные клятвы в проекте «И в ремонте, и в отпуске» Вчера в 20:10
Metamodern Comics/«ВКонтакте» Художники выпустили комикс про уральскую городскую легенду — кыштымского карлика Алешеньку
Художники выпустили комикс про уральскую городскую легенду — кыштымского карлика Алешеньку Вчера в 19:49
В Москве перенесли фестиваль «Ласточка» на следующий год Вчера в 19:49
Музыка, танцы и давно забытая любовь: вышел первый трейлер мультфильма «Виво» Вчера в 19:26
Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей Вчера в 19:24
Авиакомпания «Россия» начнет регулярно летать в Египет с 9 августа Вчера в 19:09
slaviksfashion/Instagram Украинский фотограф обвинил Vetements в плагиате. Бренд якобы скопировал образы бездомного из Львова
Украинский фотограф обвинил Vetements в плагиате. Бренд якобы скопировал образы бездомного из Львова Вчера в 18:44
В Москве открылся музыкальный магазин от лейбла Stellage. Он специализируется на редких релизах Вчера в 18:20
Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для россиян, привитых «Спутником V» Вчера в 18:12
Отключить рекламу

Джейми Ли Кертис рассказала, что ее 25-летний сын совершил трансгендерный переход

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:38

Американская актриса Джейми Ли Кертис, известная по фильмам «Хэллоуин», «Чумовая пятница» и «Достать ножи», рассказала, что ее 25-летний сын Томас совершил трансгендерный переход. Этой информацией артистка поделилась в интервью AARP.

Теперь молодого человека зовут Руби, и он — трансгендерная девушка. По словам Кертис, она вместе с мужем Кристофером Гастом «с любопытством и гордостью наблюдали», как их сын становился дочерью.

В следующем Руби сыграет свадьбу, которую проведет сама Кертис. Актриса добавила, что надеется на появление внуков в будущем. Вторая дочь Кертис, Энни, замужем и работает в данный момент инструктором по танцам.

Тем временем, российские спортсмены протестуют против участия в Олимпийских играх в Токио трансгендерной тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Светлана Журова и Николай Валуев заявили, что допуск трансгендерных женщин к состязаниям наравне со спортсменками, не менявшими пол, нечестен.

В прошлом году каминг-аут как трансгендерный мужчина совершил актер Эллиот Пейдж, ранее известный под именем Эллен. В марте он появился на обложке Time — это первый случай, когда на обложке оказывается трансгендерный мужчина.

«Афиша Daily» неоднократно писала о трансгендерных людях и их историях. В 2017 году мы записали монологи трансперсон, вынужденных уехать из России, в 2020 году рассказали о женщине, решившейся на обратный переход, а в апреле поговорили с хирургом, оперирующим трансгендеров.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить