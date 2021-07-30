Джейми Ли Кертис рассказала, что ее 25-летний сын совершил трансгендерный переход

Теперь молодого человека зовут Руби, и он — трансгендерная девушка. По словам Кертис, она вместе с мужем Кристофером Гастом «с любопытством и гордостью наблюдали», как их сын становился дочерью.

Американская актриса Джейми Ли Кертис , известная по фильмам «Хэллоуин», «Чумовая пятница» и «Достать ножи», рассказала, что ее 25-летний сын Томас совершил трансгендерный переход. Этой информацией артистка поделилась в интервью AARP.

В следующем Руби сыграет свадьбу, которую проведет сама Кертис. Актриса добавила, что надеется на появление внуков в будущем. Вторая дочь Кертис, Энни, замужем и работает в данный момент инструктором по танцам.

Тем временем, российские спортсмены протестуют против участия в Олимпийских играх в Токио трансгендерной тяжелоатлетки Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Светлана Журова и Николай Валуев заявили, что допуск трансгендерных женщин к состязаниям наравне со спортсменками, не менявшими пол, нечестен.

В прошлом году каминг-аут как трансгендерный мужчина совершил актер Эллиот Пейдж, ранее известный под именем Эллен. В марте он появился на обложке Time — это первый случай, когда на обложке оказывается трансгендерный мужчина.

«Афиша Daily» неоднократно писала о трансгендерных людях и их историях. В 2017 году мы записали монологи трансперсон, вынужденных уехать из России, в 2020 году рассказали о женщине, решившейся на обратный переход, а в апреле поговорили с хирургом, оперирующим трансгендеров.