Электромобили Tesla начали поддерживать русский язык

У электромобилей Tesla появилась поддержка русского языка. Ее добавили в последнее обновление программного обеспечения, сообщило издание Electrec.

«Наконец, в этом обновлении Tesla добавила три новых языковых варианта: венгерский, румынский и русский», — сказали в издании.

Кроме того, обновление позволило владельцам Tesla пользоваться не только YouTube и Netflix, но и стриминговым сервисом Disney+. Также система научилась запускать автоматически запись видеорегистраторов при столкновении с потенциальной угрозой безопасности.

Вдобавок у Tesla появился новый режим автомойки: при необходимости система автоматически закрывает все окна, блокирует порт зарядки, отключает дворники, режим охраны, дверные замки и звуковые сигналы датчика парковки.

В мае Илон Маск заявил, что Tesla готовится к выходу на российский рынок. В стране даже собираются построить завод по сборке электромобилей.