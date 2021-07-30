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На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:50

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) при участии физиков из новосибирского Института ядерной физики имени Будкера открыла новую форму материи — экзотический тетракварк. Об этом сообщил «Интерфакс».

Открытие было сделано в ходе экспериментов на одном из детекторов Большого адронного коллайдера под названием LHCb. Новая частица имеет положительный заряд и массу примерно в 3,875 гигаэлектроновольт. Она существует в 10-500 раз дольше других частиц с подобной массой.

«Частица сильно выделяется среди собратьев и представляет собой новую форму материи. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков», — рассказали ученые.

Тетракварк — экзотическая элементарная частица, адрон, состоящий из двух кварков и двух антикварков. На данный момент в мире обнаружено около 20 различных тетракварков.

LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment) — детектор Большого адронного коллайдера, в котором были открыты 62 новые элементарные частицы. В эксперименте LHCb участвуют пять ученых из ИЯФ и Новосибирского университета.

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