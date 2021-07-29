Гастромаркет «Балчуг» сменил названием на «Балчук» из‑за запрета на использование прежнего имени

Гастромаркет «Балчуг» изменил название на «Балчук» после того, как отель Balchug Kempinski зарегистрировал товарный знак и запретил использовать прежнее имя. Об этом сообщили в инстаграме заведения.

Новое название было выбрано владельцами гастромаркета не случайно. Они изучили московские архивы и обнаружили в них, что в центре города некогда располагался рыбный рынок. Именно его местные жители в прошлом называли балчуком.

«Мы нашли исторические факты, подтверждающие существование слова „БалчуК“, означающее рыбный рынок, который действительно располагался на острове. Поэтому появление буквы К вместо Г не является орфографической ошибкой, а историческим фактом и вынужденной мерой», — пояснили в «Балчуке».

Гастромаркет рассчитывает «отстоять право использования исторического названия улицы столицы не только отдельными лицами» и просит посетителей подписать петицию против регистрации торгового знака.

Гастромаркет «Балчуг» по соседству с храмом Великомученика Георгия Победоносца в Ендове открылся в 2019 году. В нем расположились десятки ресторанных корнеров, где можно попробовать блюда итальянской, вьетнамской, гавайской и других кухонь мира.