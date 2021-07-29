Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke

На ютьюб-канале погибшего рэпера Pop Smoke вышел клип на песню «Demeanor» с Дуа Липой на фите. Этот трек появился на втором посмертном альбоме, который вышел 16 июля.

В ролике Дуа Липа устроила королевский бал в замке, где висят картины с разными личностями Pop Smoke. Во время вечеринки стул напротив одной из таких картин начинает светиться синим цветом, символизируя присутствие духа рэпера на празднике.