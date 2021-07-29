Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke

На ютьюб-канале погибшего рэпера Pop Smoke вышел клип на песню «Demeanor» с Дуа Липой на фите. Этот трек появился на втором посмертном альбоме, который вышел 16 июля.
В ролике Дуа Липа устроила королевский бал в замке, где висят картины с разными личностями Pop Smoke. Во время вечеринки стул напротив одной из таких картин начинает светиться синим цветом, символизируя присутствие духа рэпера на празднике.
Режиссером ролика стал известный клипмейкер Набиль Эльдеркин. Он ранее работал с Билли Айлиш, Arctic Monkeys и Кендриком Ламаром.
Во втором посмертном альбоме Pop Smoke «Faith» в записи пластинки приняли участие Канье Уэст, Pusha T, Фарелл, Kid Cudi и другие артисты. В релиз вошли 20 неизданных ранее треков, а позже в делюкс издание добавилось еще 4 песни.
20-летний рэпер Pop Smoke был застрелен 19 февраля 2020 года. По информации СМИ, он был убит одним из грабителей, которые ворвались в его дом в Голливуде.