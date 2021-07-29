Звезда «Побега» Вентворт Миллер рассказал, что у него диагностировали аутизм

Американский актер Вентворт Миллер, известный более всего по роли Майкла Скофилда в сериале «Побег», рассказал, что в прошлом году у него диагностировали аутизм. Об этом артист рассказал в инстаграме.

Миллер отметил, что карантин из‑за коронавируса позволил ему узнать нечто новое о себе. «В спокойствии/изоляции я обнаружил неожиданные дары», — написал актер.

«Этой осенью будет год с тех пор, как я получил свой неофициальный диагноз „аутизм“. Ему предшествовала самодиагностика. За ним последовал официальный диагноз», — пояснил Миллер.

Актер подчеркнул, что доступ к диагностике — это привилегия, которой многие люди не пользуются. Свой диагноз он назвал «шоком, но не сюрпризом». Миллер добавил, что недостаточно много знает сейчас об аутизме и не хотел бы, чтобы его воспринимали как «громкий, плохо информированный голос».

«Прямо сейчас моя работа выглядит как развитие моего понимания. Пересмотр пяти десятилетий прожитого опыта через новую призму. На это потребуется время», — сказал артист.

Он отметил, что хотел бы заявить о том, что относится к сообществу людей с аутизмом, но беспокоится, как не навредить ему. «Я укажу вам на многочисленных людей, которые делятся продуманным и вдохновляющим контентом», — добавил Миллер.

«А, и это не то, что я бы изменил. Нет. Я сразу понял, что быть аутистом — это центр того, кто я есть. И всего, чего я достиг и что сформулировал», — подытожил артист.