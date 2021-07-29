Рекордное количество смертей от COVID-19, победа рапиристок и другие новости дня

В России выявили рекордное количество смертей от коронавируса за сутки — 799. Столько же людей умерли 16 и 24 июля. Новых заболевших — 23 270, выздоровевших — 20 834.

Правительство планирует ввести в вузах программы по киберспорту. Речь идет о курсах по анализу данных и разработке компьютерных игр. Предполагается, что эти дисциплины появятся к концу 2022 года.

Российские рапиристки выиграли олимпийское золото в командном турнире. В финале Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции со счетом 45:34.

Авиакомпания «Россия» получила разрешение на регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Россияне смогут улететь на курорты Египта с 9 августа. Ну, наконец!

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов записал пародийное видео, в котором станцевал под песню «Uno» Little Big на фоне Байкала. Таким образом он ответил Ильичу (солисту Little Big), который до этого раскритиковал чистоту воды в озере.

Netflix обяжет сделать прививки от COVID-19 всех актеров своих проектов и работающих с ними в контакте членов съемочных групп. Стрим-сервис стал первой крупной кинокомпанией, таким образом поддержавшей кампанию вакцинации.

Фестиваль «Ласточка» с Земфирой в лайнапе перенесли на следующий год. Теперь мероприятие пройдет 4 июня 2022 года.

Глубоководный аппарат запечатлел желтую морскую губку и розовую звезду на дне Атлантики. Их схожесть с главными героями мультфильма «Губка Боб» впечатляет, но сблизила их далеко не дружба, а пищевые привычки хищной звезды.

В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Третья часть франшизы выйдет на экраны в ноябре и расскажет о приключениях дочери и внуков Игона Спенглера.

Фотограф из Львова Юрко Дячишин обнаружил плагиат в новой коллекции Vtmnts 2022. По его мнению, дизайнеры бренда скопировали образы героя его фотопроекта — бездомного мужчины по имени Славик.

Два художника создали комикс про кыштымского карлика Алешеньку. Они переосмыслили старую городскую легенду про найденного гуманоида и придумали свою версию случившегося.

Jungle выпустили клип на сингл «Truth». Он войдет в грядущий альбом музыкантов «Loving Stereo», релиз которого намечен на 13 августа.