перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гастромаркет «Балчуг» сменил названием на «Балчук» из‑за запрета на использование прежнего имени 23:30
POP SMOKE/YouTube Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke
Дуа Липа устроила королевский бал в посмертном клипе Pop Smoke 23:05
Скарлетт Йоханссон подаст в суд на Disney из‑за одновременного релиза «Черной вдовы» в сети и в кино 22:33
Главный редактор «Проекта» и его заместитель покинули Россию 22:31
Звезда «Побега» Вентворт Миллер рассказал, что у него диагностировали аутизм 21:35
HBO Max показал трейлер сатирического мультсериала про жизнь Джорджа Кембриджского — «Принц» 20:50
Рекордное количество смертей от COVID-19, победа рапиристок и другие новости дня 20:42 Дайджест
Центр «Насилию.нет»* переосмыслил свадебные клятвы в проекте «И в ремонте, и в отпуске» 20:10
Metamodern Comics/«ВКонтакте» Художники выпустили комикс про уральскую городскую легенду — кыштымского карлика Алешеньку
Художники выпустили комикс про уральскую городскую легенду — кыштымского карлика Алешеньку 19:49
В Москве перенесли фестиваль «Ласточка» на следующий год 19:49
Музыка, танцы и давно забытая любовь: вышел первый трейлер мультфильма «Виво» 19:26
Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей 19:24
Авиакомпания «Россия» начнет регулярно летать в Египет с 9 августа 19:09
slaviksfashion/Instagram Украинский фотограф обвинил Vetements в плагиате. Бренд якобы скопировал образы бездомного из Львова
Украинский фотограф обвинил Vetements в плагиате. Бренд якобы скопировал образы бездомного из Львова 18:44
В Москве открылся музыкальный магазин от лейбла Stellage. Он специализируется на редких релизах 18:20
Болгария отменила обязательное ПЦР-тестирование для россиян, привитых «Спутником V» 18:12
Роскомнадзор пригрозил заблокировать онлайн-галерею DeviantArt из‑за запрещенного контента 18:11
В ДК «Рассвет» покажут немое кино «Восход солнца» Мурнау. Фильм будет сопровождать живая музыка 17:53
Elsa/GettyImages Российские рапиристки выиграли олимпийское золото в командном турнире
Российские рапиристки выиграли олимпийское золото в командном турнире 17:49
Комика Идрака Мирзализаде вызвали в прокуратуру. В его шутке нашли признаки оскорбления русских 15:19
Отключить рекламу
Дайджест

Рекордное количество смертей от COVID-19, победа рапиристок и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:42

В России выявили рекордное количество смертей от коронавируса за сутки — 799. Столько же людей умерли 16 и 24 июля. Новых заболевших — 23 270, выздоровевших — 20 834.

Правительство планирует ввести в вузах программы по киберспорту. Речь идет о курсах по анализу данных и разработке компьютерных игр. Предполагается, что эти дисциплины появятся к концу 2022 года.

Российские рапиристки выиграли олимпийское золото в командном турнире. В финале Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции со счетом 45:34.

Авиакомпания «Россия» получила разрешение на регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Россияне смогут улететь на курорты Египта с 9 августа. Ну, наконец!

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов записал пародийное видео, в котором станцевал под песню «Uno» Little Big на фоне Байкала. Таким образом он ответил Ильичу (солисту Little Big), который до этого раскритиковал чистоту воды в озере.

Netflix обяжет сделать прививки от COVID-19 всех актеров своих проектов и работающих с ними в контакте членов съемочных групп. Стрим-сервис стал первой крупной кинокомпанией, таким образом поддержавшей кампанию вакцинации.

Фестиваль «Ласточка» с Земфирой в лайнапе перенесли на следующий год. Теперь мероприятие пройдет 4 июня 2022 года.

Глубоководный аппарат запечатлел желтую морскую губку и розовую звезду на дне Атлантики. Их схожесть с главными героями мультфильма «Губка Боб» впечатляет, но сблизила их далеко не дружба, а пищевые привычки хищной звезды.

В сети появился трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники». Третья часть франшизы выйдет на экраны в ноябре и расскажет о приключениях дочери и внуков Игона Спенглера.

Фотограф из Львова Юрко Дячишин обнаружил плагиат в новой коллекции Vtmnts 2022. По его мнению, дизайнеры бренда скопировали образы героя его фотопроекта — бездомного мужчины по имени Славик.

Два художника создали комикс про кыштымского карлика Алешеньку. Они переосмыслили старую городскую легенду про найденного гуманоида и придумали свою версию случившегося.

Jungle выпустили клип на сингл «Truth». Он войдет в грядущий альбом музыкантов «Loving Stereo», релиз которого намечен на 13 августа.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Золушка и заколдованный принц
Золушка выясняет, что принц — ненастоящий (настоящего превратили в мышку)
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Авиакомпания Россия
Netflix
Люди
Лариса Коробейникова
Инна Дериглазова
Аделина Загидуллина
Виктор Кондрашов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить