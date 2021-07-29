Центр «Насилию.нет»* переосмыслил свадебные клятвы в проекте «И в ремонте, и в отпуске»

Центр «Насилию.нет»* и коммуникационное агентство Setters запустили проект «И в ремонте, и в отпуске». В нем они переосмыслили традиционные свадебные клятвы, заменив их более важными для отношений обещаниями. Об этом «Афише Daily» сообщили инициаторы проекта.

Проект должен напомнить людям о необходимости взаимной поддержки, уважения чужих границ и отказа от попыток изменить партнера. «Мы знаем, что насилие начинается незаметно: с контроля, установления власти одного человека над другим», — пояснила замдиректора «Насилию.нет»* Диана Барсегян.

«Иногда абьюз скрывается за очень красивой внешней оболочкой: подарки, пышные фразы. Проект „И в ремонте, и в отпуске“ для нас о том, что здоровые отношения — не слова, а бережное отношение к другому и рефлексия, внимание к чувствам другого», — сказала она.

Присоединиться к акции может любой желающий в соцсети Instagram. Для этого достаточно написать свою версию клятвы, отметить своего партнера или партнерку и добавить к публикации хэштег #клянусьтебе.

Посты с клятвами войдут в видеоролик проекта, посвященный здоровым отношениям. Проект уже поддержали певица Монеточка и продюсер Анна Горозия.

*Центр «Насилию.нет» был внесен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов.