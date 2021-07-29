Украинский фотограф обвинил Vetements в плагиате. Бренд якобы скопировал образы бездомного из Львова

Украинский фотограф Юрко Дячишин обвинил модный бренд Vetements в плагиате. По его мнению, компания скопировала образы бездомного из Львова по имени Славик — он был героем съемок Дячишина.

Фотограф снимал луки Славика с 2011 по 2013 год и вел страницы о необычном мужчине в фейсбуке и инстаграме. Снимки Дячишина попадали во многие зарубежные СМИ, в том числе Vogue Paris, The Telegraph, The Mirror, Esquire и La Repubblica.

«Он не слонялся с кучей сумок, не рылся в мусорных баках и не общался с другими бездомными. Он практически никогда не появлялся в одной и той же одежде, что очень странно и, очевидно, очень сложно для человека без крыши над головой», — вспоминал Дячишин о Славике.

По словам фотографа, его герой переодевался каждый день, а иногда и дважды в день, а также регулярно менял прически, бороды и «даже брил подмышки». В 2013 году Славик пропал с улиц Львова, но Дячишин продолжил работать над проектом Slavik Super Star и создавать коллажи из портретов бездомного.

«Ему нравилось позировать: ведь костюмы, я думаю, он надевал не просто так. Это был его постоянный перформанс, и тот факт, что на него обращали внимание, приносил ему удовольствие и делал счастливым. Несколько раз я распечатывал Славику снимки, и он был очень этим доволен», — рассказал фотограф.

В 2016 году основатель Vetements Демна Гвасалия признался, что в первой мужской коллекции вдохновлялся образами Славика. Дячишин утверждает, что Гвасалия хотел пригласить Славика в Париж на показ и снять о нем фильм.

«Slavik’s Fashion вдохновил многих модельеров (но не все в этом сознаются). Особенно „вдохновляется“ им бренд Vetements, и если в первый раз они хотя бы упомянули об этом в комментарии для Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой Vtmnts 2022, — нет. Что интересно, в этот раз в некоторых моментах был просто копипейст», — заявил фотограф.