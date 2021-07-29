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HBO Max показал трейлер сатирического мультсериала про жизнь Джорджа Кембриджского — «Принц»

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:50

HBO Max выпустил первый трейлер мультсериала «Принц» про английского принца Джорджа. Премьера 12-серийного шоу состоится ночью 29 июля на стриминговом сервисе, сообщает Deadline.

Мультсериал заявлен как сатирический взгляд на жизнь самого молодого наследника престола Джорджа Кембриджского. В шоу он будет справляться с трудностями жизни маленького принца.

«Посмотри на меня. Я работаю больше, чем кто‑либо другой здесь», — говорит принц Джордж в трейлере.

Принца Джорджа озвучивает создатель проекта Гэри Джанетти, который ранее популяризировал персонажа и его королевские приключения в инстаграме. Принца Гарри озвучивает Орландо Блум («Пираты Карибского моря»), Меган Маркл — Кондола Рашад («Миллиарды»), королеву Елизавету — Фрэнсис де ла Тур («Грешники»), принца Уильяма — Иван Реон («Отбросы»), а принцессу Шарлотту — Софи Тернер («Игра престолов»).

Звезда сериала «Аббатство Даунтон» Дэн Стивенс подарит свой голос принцу Чарльзу и принцу Филиппу, смерть которого в мае отложила премьеру шоу.

Продюсерами мультсериала выступили создатели «Закусочной Боба» Скотт Гринберг и Джоэль Кувахара.

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