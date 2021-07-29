HBO Max выпустил первый трейлер мультсериала «Принц» про английского принца Джорджа. Премьера 12-серийного шоу состоится ночью 29 июля на стриминговом сервисе, сообщает Deadline.

Мультсериал заявлен как сатирический взгляд на жизнь самого молодого наследника престола Джорджа Кембриджского. В шоу он будет справляться с трудностями жизни маленького принца.

«Посмотри на меня. Я работаю больше, чем кто‑либо другой здесь», — говорит принц Джордж в трейлере.