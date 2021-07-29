В Москве открылся музыкальный магазин от лейбла Stellage. Он специализируется на редких релизах

Команда независимого лейбла Stellage открыла в Москве музыкальный магазин. Об этом сообщил в фейсбуке друг его основателя, журналист Илья Воронин.

Stellage Store обосновался в подвальчике по адресу улица Большая Полянка, 43, стр. 2. На его полках можно найти звуковые носители в самых разных форматах — от винила до CD-дисков.

Независимый лейбл Stellage был основан в 2019 году, а через некоторое время открылся и онлайн-магазин. Он специализируется на редкой музыке — авангарде, архивных записях, саунд-арте и релизах независимых лейблов. На том, что представители магазина называют «звуковыми артефактами», и том, что не найти на каждом стрим-сервисе.

«Зачем торговать тем, что есть в любом стриминге? Магазин должен быть гидом в неизведанное, в такое, что сложно найти без посторонней помощи», — приводит логику основателя Воронин.