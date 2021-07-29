В Москве перенесли фестиваль «Ласточка» на следующий год

Московский фестиваль «Ласточка» перенесли на следующий год. Вместо 28 августа 2021 года мероприятие пройдет 4 июня 2022 года на территории «Лужников».

«В связи с ограничительными мерами в соответствии с указом мэра города Москвы № 35-УН от 22.06.2021 фестиваль „Ласточка-Summeet“ не может быть проведен 28.08.2021», — сказано в телеграм-канале певицы Земфиры.

Следующим летом на «Ласточке» выступят Земфира, «Куртки Кобейна» и Shortparis, остальные участники пока не объявлены. Заявленная в этом году группа «ЛСП» из лайнапа исчезла.

Приобрести билеты можно здесь. Все купленные ранее билеты будут действительны на новые даты.