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Художники выпустили комикс про уральскую городскую легенду — кыштымского карлика Алешеньку

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:49

Художники из творческого объединения Metamodern Comics Саша Панцирь и Сергей Антипин выпустили комикс про кыштымского карлика — гуманоида Алешеньку, которого якобы нашли в Челябинской области в 1996 году. Об этом создатели комикса написали в группе «ВКонтакте».

«Гуманоид прилетел к нам прямиком из типографии и теперь любой желающий может узнать альтернативную версию истории о кыштымском карлике», — написали художники.

По сюжету комикса молодой художник отправляется в Кыштым к своей девушке. Вскоре там начинают происходить странные вещи. Например, соседка Тамара Просвирина пропадает на три дня, а затем возвращается домой со странным существом, напоминающим гуманоида. Женщина зовет его ласково «сыночек» и кормит конфетами, в то время как главный герой вместе с подругой пытается выяснить, откуда взялось существо. Одновременно с этим в городе появляется таинственный мужчина, заинтересованный «сыночком» Тамары.

© Metamodern Comics/«ВКонтакте»

«Эта история основана на реальных событиях. В 90-е годы неизвестное существо было обнаружено в провинциальном городе Кыштым. До сих пор идут споры о том, кто же это был: гуманоид, подземный житель, мутировавший ребенок? Мы как раз относимся к тем, на кого история о карлике произвела большое впечатление. И в комиксе мы рассказали нашу версию событий», — рассказали авторы.

Комикс из 92 страниц стоит 500 рублей. Деньги на его создание собирали через краудфандинговую компанию Planeta.ru.

© Metamodern Comics/«ВКонтакте»
1 из 6
© Metamodern Comics/«ВКонтакте»
2 из 6
© Metamodern Comics/«ВКонтакте»
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История о кыштымском карлике стала известна в 1996 году, а уже в 2006 ее широко осветил телеканал НТВ в программе «Профессия репортер».

Жительница Кыштыма Тамара Просвирина якобы нашла на кладбище странное существо. Она подобрала его, принесла домой и назвала Алешенькой. По рассказам женщины, она кормила его преимущественно конфетами и молоком.

Когда соседи Просвириной узнали об этом, то позвонили врачам, которые увезли женщину в психиатрическую больницу. За время ее отсутствия гуманоид якобы умер от голода и мумифицировался.

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