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Музыка, танцы и давно забытая любовь: вышел первый трейлер мультфильма «Виво»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:26

Netflix и Sony Pictures Animation показали первый трейлер совместной работы «Виво». Премьера мультфильма состоится 6 августа во всем мире на Netflix, сообщает Deadline.

Мультфильм рассказывает о музыкальных буднях единственного в своем роде кинкажу (млекопитающее из семейства енотовых) Виво и его хозяина Андерса. Они не говорят на одном языке, но чувствуют друг друга, благодаря музыке.

По сюжету Андерс получает письмо от знаменитой исполнительницы Марты Сандовал, которая приглашает его на прощальный концерт в надежде воссоединиться после долгих лет разлуки. Он поручает Виво передать ей любовное письмо в виде песни, которое написал давным-давно, но никак не может собраться с силами, чтобы его отдать.

Виво озвучил автор песен к мультфильму «Моана» Лин-Мануэль Миранда, а его хозяина Андерса — кубинский музыкант Хуан де Маркос Гонсалес. Роль Марты Сандовал исполнила обладательница пяти «Грэмми» Глория Эстефан.

В «Виво» звучат оригинальные песни Лин-Мануэля Миранды и музыка Алекса Лакамуара. Сценарий к проекту написала Кьяра Алегрия Хьюдс («На высоте мечты»). Режиссером стал Кирк де Микко («Семейка Крудс»), а его сорежиссером Брэндон Джеффордс («Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек-2»).

Продюсерами мультфильма выступили Лиза Стюарт («Монстры против пришельцев»), актриса озвучки Мишель Вонг («Эверест») и Рич Мур («Зверополис»). Визуальным консультантом проекта стал обладатель премии «Оскар» Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»).

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