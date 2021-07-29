Музыка, танцы и давно забытая любовь: вышел первый трейлер мультфильма «Виво»

Netflix и Sony Pictures Animation показали первый трейлер совместной работы «Виво». Премьера мультфильма состоится 6 августа во всем мире на Netflix, сообщает Deadline.

Мультфильм рассказывает о музыкальных буднях единственного в своем роде кинкажу (млекопитающее из семейства енотовых) Виво и его хозяина Андерса. Они не говорят на одном языке, но чувствуют друг друга, благодаря музыке.

По сюжету Андерс получает письмо от знаменитой исполнительницы Марты Сандовал, которая приглашает его на прощальный концерт в надежде воссоединиться после долгих лет разлуки. Он поручает Виво передать ей любовное письмо в виде песни, которое написал давным-давно, но никак не может собраться с силами, чтобы его отдать.