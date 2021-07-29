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Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:24

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за нарушение законодательства России в области персональных данных. Это первый подобный штраф в отношении компании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

Google признали виновным в административном правонарушении по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению их записи, систематизации, накопления и хранения с использованием баз данных на территории РФ). Максимальное наказание по статье для юридических лиц — штраф в 6 млн рублей.

В мае Роскомнадзор обязал Twitter, Facebook и другие социальные сети локализовать базы данных россиян до 1 июля. В случае отказа им грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей, а если нарушение повторится, то сумма возрастет до 6–18 млн.

В июне Госдума приняла в окончательном чтении закон «о приземлении» иностранных IT-гигантов в стране.

Инициатива предполагает, что с 1 января 2022 года зарубежные IT-компании обязаны открывать в России свои представительства. В случае отказа им могут ограничить деятельность вплоть до блокировки ресурса.

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