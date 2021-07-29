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Авиакомпания «Россия» начнет регулярно летать в Египет с 9 августа

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:09

Авиакомпания «Россия» первой получила разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Египет, их планируют начать с 9 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

По его словам, «Россия» готова выполнять регулярные полеты на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада. Для обеспечения безопасности авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево безопасность» на предоставление услуг в аэропортах Египта.

Полеты в Египет приостановили в ноябре 2015 года после крушения лайнера Airbus A32 над Синайским полуостровом. Это была самая крупная катастрофа за всю историю российской и советской авиации, в которой погибло 217 пассажиров и 7 членов экипажа.

Россия официально признала, что крушение лайнера А321 над Синаем произошло в результате теракта. В 2018 году страна возобновила регулярные рейсы в Каир, а египетские курорты остались закрытыми для россиян. В июле 2021 года Владимир Путин отменил запрет на продажу туров и перелетов на курорты Египта.

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