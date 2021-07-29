Мобильные операторы предупредили об ухудшении качества связи из‑за оборудования для изоляции рунета

Новые требования Минцифры к оборудованию, необходимому для исполнения закона об изоляции рунета, могут отразиться на качестве связи и стабильности работы сетей. Об этом говорится в заключении МТС на соответствующий проект постановления правительства, передает «Коммерсант».

Правила касаются установки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые позволяют фильтровать трафик и блокировать доступ к сайтам. Согласно им, операторы должны обеспечить доступ к устройствам, а также нести ответственность за сохранность оборудования.

В МТС отметили, что по новым требованиям операторы должны увеличить пропускную способность оборудования ТСПУ до уровня сети связи. Для модернизации оборудования потребуется согласие Роскомнадзора. При этом ведомство может отказать, если посчитает, что в этом нет необходимости, а это приведет к ухудшению качества услуг для абонентов и устойчивости сети, указали в компании.

Помимо этого, в поправках не указаны сроки, в которые РКН должен установить оборудование, а оператору и пользователям важно знать, когда будут проходить технические работы.

Источник издания в одном из крупных операторов подтвердил опасения МТС. Собеседник добавил, что непонятно, за чей счет должна проводиться модернизация оборудования.

В Минцифры сказали «Коммерсанту», что проект будет дополнительно прорабатываться, «в том числе и по замечаниям МТС».

Закон об изоляции рунета вступил в силу в ноябре 2019 года. Документ предусматривает создание специальной инфраструктуры на случай, если российский сегмент интернета отключат от глобальной сети.

В июле 2021 года, по данным РБК, в России протестировали отключение рунета от глобальной сети. Сообщалось, что испытания прошли успешно, отчет по ним подготовят до 31 августа.