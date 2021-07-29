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Беглов пообещал до 2024 года открыть в Петербурге и Кудрове семь новых станций метро

Семён Гудошников
Сегодня в 9:06

Губернатор Александр Беглов пообещал Владимиру Путину открыть в Петербурге и Кудрове семь новых станций метро до 2024 года. Этот вопрос чиновники обсудили на совещании по вопросам Санкт-Петербургского транспортного узла.

Шесть станций должны, по заверениям Беглова, появиться до 2024 года на территории Петербурга (на это потребуется около 130 млрд рублей), еще одна — в Кудрове (за 31 млрд рублей). Кроме того, планируется создать метродепо, которое будет обслуживать и Петербург, и Ленобласть (это 41 млрд рублей).

Глава региона отметил, что к началу 2020-х у «Метростроя» — основной компании, которая строит метро, — сложилась непростая ситуация, он находится в процессе банкротства. Чиновник заявил, что по поручению президента вместе с банком ВТБ была создана компания АО «Метрострой Северной столицы», где контрольный пакет (65%) принадлежит городу.

Петербургские власти не раз обещали открыть новые станции метро, а затем сроки переносились или от планов постройки отказывались. К примеру, станцию метро «Горный институт» изначально хотели сдать в 2015 году, но недавно срок открытия участка до него от «Спасской» вновь перенесли — на декабрь 2024-го.

Согласно утвержденной Смольным в 2008 году программе развития метрополитена, до 2020 года в городе должно было появиться более 40 новых станций. Из них удалось открыть только 9, а от некоторых проектов и вовсе отказались.

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