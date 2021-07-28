Умер басист группы ZZ Top Дасти Хилл. Ему было 72 года

Американский музыкант Дасти Хилл, известный как бас-гитарист блюз-рок-группы ZZ Top, скончался в возрасте 72 лет. Об этом его коллеги сообщили на странице коллектива.

По словам вокалиста ZZ Top Билли Гиббонса и барабанщика группы Фрэнка Бирда, Хилл умер во сне в своем доме в Хьюстоне, штат Техас. Причина смерти артиста не сообщается.

«Мы, вместе с легионами поклонником ZZ Top по всему миру, будем скучать по твоему постоянному присутствию, добродушию и неизменной приверженности этому монументальному [принципу] „снизу вверх“», — написали музыканты.

На прошлой неделе коллеги Хилла объявили, что он получил травму бедра. Из‑за этого ZZ Top пришлось выступать в турне по США без своего бессменного басиста. Артисты отметили, что об этом просил сам Хилл.

Джозеф Майкл Хилл (таково настоящее имя Дасти Хилла) родился в Далласе 12 мая 1949 года. Вместе с братом Рокки и Фрэнком Бирдом он начал выступать в местных группах, а в 1968 году присоединился к ZZ Top — вместе с коллективом он выпустил 15 студийных альбомов.