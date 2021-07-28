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Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье не покидать отели из‑за лесных пожаров

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:00

Ростуризм порекомендовал отдыхающим в Анталье не покидать свои отели в связи с лесными пожарами в Турции. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы отслеживаем ситуацию, жалоб от туристов пока не поступало. Рекомендуем всем туристам в регионе Антальи не покидать территории отелей и следовать рекомендациям местных властей», — сказали в ведомстве.

На юге Турции начались крупные лесные пожары, они охватили сразу три района провинции Анталья — Сиде, Соргуна и Манавгате. В последнем огонь уже уничтожил сельскохозяйственные угодья, привел к гибели домашних животных и повредил домам.

Пресс-служба дипмиссии рассказала, что от пожаров пострадали 53 человека. «Частично затронут центр города и жилые кварталы», — сообщили в генконсульстве. К вечеру 28 июля огонь частично локализовали.

В администрации Антальи заверили, что пожар не представляет опасности для туристических объектов. Тем не менее, власти провинции заявили, что пожар в регионе — самый сильный из тех, с которыми им приходилось сталкиваться.

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