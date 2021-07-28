перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умер басист группы ZZ Top Дасти Хилл. Ему было 72 года Вчера в 23:52
В Калифорнии во время показа фильма «Судная ночь навсегда» началась стрельба. Один человек погиб Вчера в 23:16
Уилл Смит в роли отца теннисисток Уильямс в трейлере фильма «Король Ричард» Вчера в 23:02
Участница Pussy Riot Анна Кузьминых сообщила об угрозах со стороны «Мужского государства» Вчера в 22:41
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье не покидать отели из‑за лесных пожаров Вчера в 22:00
Мем «Виноватый опоссум»/Know Your Meme Пройти по мытому полу и прогнать котика с колен: странные вещи, за которые мы виним себя
Пройти по мытому полу и прогнать котика с колен: странные вещи, за которые мы виним себя Вчера в 21:20
Карельские петроглифы признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Вчера в 21:15
Светлана Тихановская встретилась с Джо Байденом в Белом доме Вчера в 21:11
Обыск у главреда The Insider, смерть Джои Джордисона из Slipknot и другие новости дня Вчера в 21:04 Дайджест
Земфира выпустила мини-альбом «Ах». Его выход певица не анонсировала Вчера в 20:21
Giorgio Trovato/Unsplash Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19
Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19 Вчера в 19:48
Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Любови Соболь по «санитарному делу» Вчера в 19:28
МВД будет выдворять иностранцев за участие в массовых драках. Им запретят въезд в Россию Вчера в 19:08
В Москве открылся первый коворкинг для людей с инвалидностью Вчера в 19:07
На фестивале St. Fields выступят Dorian Concept, Вацлав Зимпел, Akkajee и 3H Company Вчера в 18:38
Wikimedia Commons Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan
Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan Вчера в 17:55
Netflix выпустит сериал, основанный на постах твиттер-аккаунта. Страницу ведет вымышленная тусовщица Вчера в 17:49
Минюст внепланово проверит организаторов «Тотального диктанта» на «соблюдение законодательства» Вчера в 17:15
Платки, тюрбаны, халаты: новая вечеринка от Powerhouse пройдет в восточном стиле Вчера в 17:02
Тренер немецкой дзюдоистки надавал ей пощечин перед боем на Олимпиаде. Она назвала это ритуалом Вчера в 16:48
Отключить рекламу

Уилл Смит в роли отца теннисисток Уильямс в трейлере фильма «Король Ричард»

Дарья Мельникова
Вчера в 23:02

Warner Bros. показал первый трейлер фильма «Король Ричард» о теннисистках Винус и Серене Уильямс. Премьера картины состоится 18 ноября, пишет Variety.

По сюжету отец девочек Ричард Уильямс принимает большую роль в развитии одаренных спортсменок. Он движим мечтой помочь им избежать участи обычных подростков на улицах Комптона, штата Калифорнии, и вывести на мировую спортивную арену. Ричард становится тренером дочерей и использует в их подготовке совсем не традиционные методы. «Следующий шаг вы делаете не только ради себя, но и ради каждой темнокожей девочки на планете», — сказал Уильямс в трейлере.

«„Король Ричард“ — это глубоко трогательный фильм, который показывает силу семьи, настойчивости и непоколебимой веры — они помогают достичь невозможного и повлиять на целый мир», — сказано в официальном описании к фильму.

«Король Ричард» вдохновлен реальной историей выдающихся теннисисток Винус и Серены Уильямс, которые выступили в роли генеральных продюсеров. Кресло режиссера занял Рейнальдо Маркус Грин («Монстры и люди»).

Помимо Уилла Смита, в фильме снялись Онжаню Эллис («Страна Лавкрафта»), Джон Бернтал («Ходячие мертвецы»), Тони Голдуин («Привидение») и Дилан МакДермотт («Американская история ужасов»).

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Серена Уильямс
Ричард Уильямс
Джон Бернтал
Дилан Макдермотт
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить