Уилл Смит в роли отца теннисисток Уильямс в трейлере фильма «Король Ричард»

Warner Bros. показал первый трейлер фильма «Король Ричард» о теннисистках Винус и Серене Уильямс. Премьера картины состоится 18 ноября, пишет Variety.

По сюжету отец девочек Ричард Уильямс принимает большую роль в развитии одаренных спортсменок. Он движим мечтой помочь им избежать участи обычных подростков на улицах Комптона, штата Калифорнии, и вывести на мировую спортивную арену. Ричард становится тренером дочерей и использует в их подготовке совсем не традиционные методы. «Следующий шаг вы делаете не только ради себя, но и ради каждой темнокожей девочки на планете», — сказал Уильямс в трейлере.

«„Король Ричард“ — это глубоко трогательный фильм, который показывает силу семьи, настойчивости и непоколебимой веры — они помогают достичь невозможного и повлиять на целый мир», — сказано в официальном описании к фильму.