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Обыск у главреда The Insider, смерть Джои Джордисона из Slipknot и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:04

В Москве полиция пришла с обыском домой к Роману Доброхотову — основателю и главному редактору издания The Insider, которое на днях признали иноагентом. Обыск связан с делом о клевете по заявлению голландского журналиста.

Ушел из жизни сооснователь и экс-барабанщик Slipknot Джои Джордисон. Ему было 46 лет, причина смерти не разглашается.

Роскомнадзор потребовал заблокировать твиттер Любови Соболь. А прокуратура запросила два года ограничения свободы по «санитарному делу».

В Петербурге впервые осудили электросамокатчика, который сбил ребенка. Суд приговорил его к обязательным работам на 300 часов и штрафу в 200 тыс. рублей.

Певица Алиса Вокс хочет отсудить у Сергея Шнурова 19,5 млн рублей. Она убеждена, что группа «Ленинград» незаконно исполняет ее песни.

Forbes опубликовал обновленный рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта России. Первое место занял Хабиб Нурмагомедов, следом идут Моргенштерн, Ольга Бузова, Тимати и Сергей Шнуров.

Netflix начал разработку сериала про покемонов, а Hulu показал трейлер комедийного сериала «Убийства в одном здании». Он выйдет на стрим-сервисе 31 августа.

HBO Max планирует сделать многосезонное шоу из продолжения «Секса в большом городе». СМИ говорят о возможном возвращении Ким Кэтролл к роли Саманты Джонс.

Боб Оденкерк потерял сознание на съемочной площадке «Лучше звоните Солу». Сейчас актер находится в больнице под наблюдением врачей.

Адам Драйвер снялся в рекламе нового парфюма Hero от Burberry в образе кентавра. Твиттер мгновенно наполнился мемами — люди считают новое амплуа актера высшей ступенью эволюции и возносят его в божественный пантеон.

18 и 19 сентября в Петербурге пройдет фестиваль St. Fields. На нем выступят Dorian Concept, Вацлав Зимпел, Akkajee и 3H Company.

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