Карельские петроглифы признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО! Подробности позже. Всей команде спасибо за отличную работу», — написал он в соцсети.

Карельские петроглифы — наскальные рисунки эпохи неолита — признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на страницу в «ВКонтакте» главы Карелии Артура Парфенчикова .

В Карелии расположены несколько групп петроглифов. Так называемые «Бесовы следки» на Белом море были обнаружены в 1926 году, они насчитывают сотни рисунков. Другая большая группа (более 1200 изображений) расположена на востоке Онежского озера возле мыса Бесов Нос.

В 2020 году Россия выдвинула беломорские и онежские петроглифы на рассмотрение для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Их внесли в перечень одновременно с портиками Болоньи, работами Йоже Плечника в Любляне, сланцевым ландшафтом северо-западного Уэльса и нацпарком Ивиндо в Габоне.

Накануне Список всемирного наследия пополнился также другими объектами, среди которых — французский курортный город Ницца, румынский горный ландшафт Рошия-Монтанэ, памятники периода дземон в Японии и францисканский монастырь в мексиканском Тласкале.