перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Участница Pussy Riot Анна Кузьминых сообщила об угрозах со стороны «Мужского государства» 22:41
Ростуризм рекомендовал отдыхающим в Анталье не покидать отели из‑за лесных пожаров 22:00
Мем «Виноватый опоссум»/Know Your Meme Пройти по мытому полу и прогнать котика с колен: странные вещи, за которые мы виним себя
Пройти по мытому полу и прогнать котика с колен: странные вещи, за которые мы виним себя 21:20
Карельские петроглифы признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО 21:15
Светлана Тихановская встретилась с Джо Байденом в Белом доме 21:11
Обыск у главреда The Insider, смерть Джои Джордисона из Slipknot и другие новости дня 21:04 Дайджест
Земфира выпустила мини-альбом «Ах». Его выход певица не анонсировала 20:21
Giorgio Trovato/Unsplash Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19
Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19 19:48
Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Любови Соболь по «санитарному делу» 19:28
МВД будет выдворять иностранцев за участие в массовых драках. Им запретят въезд в Россию 19:08
В Москве открылся первый коворкинг для людей с инвалидностью 19:07
На фестивале St. Fields выступят Dorian Concept, Вацлав Зимпел, Akkajee и 3H Company 18:38
Wikimedia Commons Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan
Правительство США продало единственную копию альбома Wu-Tang Clan 17:55
Netflix выпустит сериал, основанный на постах твиттер-аккаунта. Страницу ведет вымышленная тусовщица 17:49
Минюст внепланово проверит организаторов «Тотального диктанта» на «соблюдение законодательства» 17:15
Платки, тюрбаны, халаты: новая вечеринка от Powerhouse пройдет в восточном стиле 17:02
Тренер немецкой дзюдоистки надавал ей пощечин перед боем на Олимпиаде. Она назвала это ритуалом 16:48
В Петербурге вынесли первый приговор из‑за сбитого электросамокатом ребенка 16:42
Высшая ступень эволюции: Адам Драйвер превратился в кентавра в рекламе парфюма Burberry 16:35
Кадр из фильма «Покемон. Детектив Пикачу» Netflix запустил разработку сериала про покемонов от создателя «Люцифера»
Netflix запустил разработку сериала про покемонов от создателя «Люцифера» 15:55
Отключить рекламу

Карельские петроглифы признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:15

Карельские петроглифы — наскальные рисунки эпохи неолита — признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на страницу в «ВКонтакте» главы Карелии Артура Парфенчикова.

«Петроглифы Карелии — объект ЮНЕСКО! Подробности позже. Всей команде спасибо за отличную работу», — написал он в соцсети.

В Карелии расположены несколько групп петроглифов. Так называемые «Бесовы следки» на Белом море были обнаружены в 1926 году, они насчитывают сотни рисунков. Другая большая группа (более 1200 изображений) расположена на востоке Онежского озера возле мыса Бесов Нос.

В 2020 году Россия выдвинула беломорские и онежские петроглифы на рассмотрение для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Их внесли в перечень одновременно с портиками Болоньи, работами Йоже Плечника в Любляне, сланцевым ландшафтом северо-западного Уэльса и нацпарком Ивиндо в Габоне.

Накануне Список всемирного наследия пополнился также другими объектами, среди которых — французский курортный город Ницца, румынский горный ландшафт Рошия-Монтанэ, памятники периода дземон в Японии и францисканский монастырь в мексиканском Тласкале.

События недели на afisha.ru
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЮНЕСКО
ИТАР-ТАСС
Люди
Артур Парфенчиков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить