Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19

Власти Нью-Йорка начнут платить по 100 долларов всем жителям, которые согласятся сделать первую прививку от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на твиттер мэрии города.

Акция стартует с 30 июля и будет действовать в городских центрах вакцинации. Ранее в Нью-Йорке внедрили другую систему поддержки вакцинации. Горожанам, пришедшим сделать прививки, выдавали лотерейные билеты.

Кроме того, процесс вакцинации стимулировали и неправительственные организации. В частности, одна компания выдавала людям с сертификатами о вакцинации самокрутки с марихуаной — в Нью-Йорке употребление этого вещества не является противозаконным.

По информации департамента здравоохранения Нью-Йорка, в данный момент в городе полный курс вакцинации прошли 54,4% жителей. Еще 4,8% ньюйоркцев привиты частично.