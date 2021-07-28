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Власти Нью-Йорка заплатят по 100 долларов каждому вакцинировавшемуся от COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:48

Власти Нью-Йорка начнут платить по 100 долларов всем жителям, которые согласятся сделать первую прививку от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на твиттер мэрии города.

Акция стартует с 30 июля и будет действовать в городских центрах вакцинации. Ранее в Нью-Йорке внедрили другую систему поддержки вакцинации. Горожанам, пришедшим сделать прививки, выдавали лотерейные билеты.

Кроме того, процесс вакцинации стимулировали и неправительственные организации. В частности, одна компания выдавала людям с сертификатами о вакцинации самокрутки с марихуаной — в Нью-Йорке употребление этого вещества не является противозаконным.

По информации департамента здравоохранения Нью-Йорка, в данный момент в городе полный курс вакцинации прошли 54,4% жителей. Еще 4,8% ньюйоркцев привиты частично.

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