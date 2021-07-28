МВД будет выдворять иностранцев за участие в массовых драках. Им запретят въезд в Россию

Министерство внутренних дел намерено выдворять из России иностранцев, принявших участие в массовых драках на территории страны. Так ведомство собирается бороться с ростом драк с участием граждан других государств. Об этом сообщил ТАСС.

В МВД заявили, что «в последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, при этом некоторые из них были массовыми и публичными». Драки происходили в Амурской, Московской и Свердловской областях, Дагестане, Москве и Петербурге.

В ходе столкновений, как отметили в ведомстве, создавалась угроза жизни и здоровью людей, блокировалось движение транспорта. Кроме того, силу применяли также против сотрудников правоохранительных органов.

Речь идет в том числе о массовой драке, которая произошла 13 июля около станции московского метро «Кузьминки». В ней принимали участие до 200 человек, 103 из них уже выдворены из России.

43 участников конфликта арестовали на 15 суток, им запретили въезжать в Россию. Нарушителей порядка предупредили о необходимости покинуть территорию страны.