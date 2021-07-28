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Пройти по мытому полу и прогнать котика с колен: странные вещи, за которые мы виним себя

Семён Гудошников
Сегодня в 21:20

Сознание человека устроено удивительным образом. Иногда нам становится стыдно за наши поступки, хотя в них нет абсолютно ничего плохого. Пользователь Reddit под ником u/KarvedHeart решил узнать у других юзеров, в каких ситуациях они чувствуют необоснованную вину. А мы собрали самые интересные ответы.

— Когда прошел по свежевымытому полу

© Giphy

— Когда сказал парикмахеру, что тебе не нравится получившаяся стрижка

© Giphy

— В наши времена — когда просто покашлял или чихнул

© Giphy

— Когда попробовал бесплатный образец продукта, послушал консультанта, как его приготовили и что в нем содержится, а затем не купил его

© Giphy

— Когда решаешь какое‑то время не общаться с семьей ради своего душевного спокойствия

© Giphy

— Когда пьешь из бутылки, которой больше никто не будет пользоваться

© Giphy

— Когда прогоняешь котика с колен

© Giphy

— Когда ешь гранат голым, лежа в ванной

© Giphy

— Когда пришел в магазин, но ничего не купил

© Giphy

— Когда во время игры с кошкой заставляешь ее крутиться так сильно, что она падает из‑за головокружения

— Когда не выходишь на работу по любой причине, будь то неотложная медицинская помощь или отпуск. Исключение лишь выходные, но и на них чувствуешь себя виноватым, если кто‑то с работы тебя вызывает, а ты отказываешь ему

© Giphy

— Когда не пользуешься подарком, который подарил близкий человек

© Giphy

— Когда не женишься/не выходишь замуж, и родственники (даже которых ты видишь впервые) обвиняют тебя в прерывании рода

— Когда говоришь людям «нет»

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