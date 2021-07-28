Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Любови Соболь по «санитарному делу»

Прокурор потребовал запретить Соболь выходить из дома с 22 часов до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы. Также он считает, что политика нужно обязать четыре раза в месяц отмечаться в полиции.

В Преображенском районном суде Москвы гособвинитель запросил два года ограничения свободы для юриста Любови Соболь по «санитарному делу». Об этом сообщает ее адвокат Владимир Воронин.

Соболь, как и еще 8 человек, проходит фигурантом «санитарного дела». Их обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил из‑за призывов выйти на акцию в поддержку Навального и политзаключенных 23 и 31 января.

7 апреля Мосгорсуд сменил Соболь и еще трем фигурантам домашний арест на ограничение определенных действий. Им было запрещено до 23 июня общаться между собой и с другими участниками процесса, выходить из дома с 20.00 до 6.00, использовать интернет по обстоятельствам дела и отправлять или получать письма и телеграммы.

Максимальное наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил составляет до семи лет тюрьмы, если нарушение по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц. Если обошлось без жертв, то наказание — до двух лет ограничения или лишения свободы.