Прокуратура запросила два года ограничения свободы для Любови Соболь по «санитарному делу»

В Преображенском районном суде Москвы гособвинитель запросил два года ограничения свободы для юриста Любови Соболь по «санитарному делу». Об этом сообщает ее адвокат Владимир Воронин.
Прокурор потребовал запретить Соболь выходить из дома с 22 часов до 6 утра, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать из Москвы. Также он считает, что политика нужно обязать четыре раза в месяц отмечаться в полиции.
Соболь, как и еще 8 человек, проходит фигурантом «санитарного дела». Их обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил из‑за призывов выйти на акцию в поддержку Навального и политзаключенных 23 и 31 января.
7 апреля Мосгорсуд сменил Соболь и еще трем фигурантам домашний арест на ограничение определенных действий. Им было запрещено до 23 июня общаться между собой и с другими участниками процесса, выходить из дома с 20.00 до 6.00, использовать интернет по обстоятельствам дела и отправлять или получать письма и телеграммы.
Максимальное наказание по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил составляет до семи лет тюрьмы, если нарушение по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц. Если обошлось без жертв, то наказание — до двух лет ограничения или лишения свободы.