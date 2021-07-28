На фестивале St. Fields выступят Dorian Concept, Вацлав Зимпел, Akkajee и 3H Company

Фестиваль St. Fields, который пройдет в Петербурге 18 и 19 сентября, объявил финальный лайнап. Среди участников — финская группа Akkajee, польский кларнетист Вацлав Зимпел, австрийский музыкант Dorian Concept и 3H Company, сообщили «Афише Daily» организаторы мероприятия.

В лайнапе также заявлены британский даб-электронщик Shackleton — он представит в Петербурге новый альбом «Departing Like Rivers» — и американский композитор Рис Чатем. Кроме того, на сцену фестиваля выйдет австрийское трио Elektro Guzzi и белорусский аккордеонист Егор Забелов.

St. Fields посетят Владимир Мартынов и Moa Pillar, Gabor Lazar, Ishome и Дельфин. Последний презентует новую запись своего проекта «Механический пес». Среди прочих артистов — Summer of Haze x Chernoburkv, NWIII, «ПТУ», Сон, Shortparis, Katya Yonder, «Тима ищет свет» и ILMU.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте. Подробнее о музыкантах, которые выступят на St. Fields, рассказывается на странице мероприятия в фейсбуке.