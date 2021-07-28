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Минюст внепланово проверит организаторов «Тотального диктанта» на «соблюдение законодательства»

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:15

Управление министерства юстиции по Новосибирской области проведет внеплановую проверку в Фонде поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Об этом директор организации Ольга Ребковец написала в своем фейсбуке.

Ребковец опубликовала уведомление ведомства, в котором говорится, что фонд проверят на «соблюдение требований законодательства Российской Федерации». Проверка должна пройти с 1 по 12 августа.

«Ну да, нам же скучно и неинтересно живется. Давайте устроим внеплановую проверку. И список на 6 листов с запросом документов», — прокомментировала Ребковец.

В конце июня стало известно, что ​​Фонд президентских грантов не стал выделять средства на проведение «Тотального диктанта» в 2022 году. Ребковец назвала это политическим решением.

До этого от поддержки «Тотального диктанта» отказалось Россотрудничество. Обычно ведомство предоставляет площадки в культурных центрах за границей.

Заявление последовало после того, как объявили автора текста для «Тотального диктанта-2021». Им стал писатель Дмитрий Глуховский (серия «Метро», «Текст»), который открыто критикует российские власти. Например, он делал это на шоу «вДудь».

Спустя несколько месяцев в Красноярске чиновники в день акции отказались читать текст «Тотального диктанта». Некоторые площадки в городе попросили не показывать фильм, специально снятый к акции. Бойкот мероприятия также связывают с тем, что текст для диктанта написал Дмитрий Глуховский.

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