Платки, тюрбаны, халаты: новая вечеринка от Powerhouse пройдет в восточном стиле

31 июля в Powerhouse Moscow пройдет вечеринка в восточном стиле с живой музыкой и диджей-сетами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители ивента.

Музыкальные метаморфозы на пути познания, дервиши и суфии секретных орденов, волшебство кудесников и тайные искусства дальних уголков Земли, яркие ароматы и терпкие вкусы — на этот раз наш джамаат развернет свои шатры посреди двора Powerhouse Moscow», — пишут организаторы.

С 15.00 и до самого заката за музыку будут отвечать Ankobo + Kaboo, Bola Baja, Koyil, Дайан, Amateur Exorcist, World Music Geek и Ayokeh. Затем до 4.00 пост за пультом сменят Zarina, Lavraj Lav, Aman Po-Kaifu + Sri Vaniga Surya, а также Tim Obscure.

Помимо музыки гостей ждет специальное меню от Dewars. Дресскод — восточные, экзотические и просто необычные наряды. Самое время искать платки, тюрбаны, халаты, тюбетейки и прочие сувениры из дальних путешествий.

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