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Высшая ступень эволюции: Адам Драйвер превратился в кентавра в рекламе парфюма Burberry

Семён Гудошников
Сегодня в 16:35

Голливудский актер Адам Драйвер, звезда сериала «Девочки» и фильмов Джима Джармуша, снялся в рекламе нового парфюма Hero от Burberry. В ней артист с оголенным торсом бежит по пляжу вместе с чистокровным скакуном, а затем окунается вместе с ним в воду.

Кинематографичные кадры, где Драйвер, освещаемый лучами солнца, плывет с лошадью под водой, сопровождаются треком певицы FKA Twigs «Two Weeks». Но самое неожиданное в ролике — его концовка. На мгновение зрителям показывают, что актер стал с животным одним целым, то есть — кентавром.

Поклонники актера и небезразличные юзеры не могли обойти кентавра Драйвера стороной. Твиттер мгновенно наполнили мемы, шутки и реакции на рекламу Burberry.

Один из пользователей сравнил преображение Драйвера с развитием человека, где высшая ступень эволюции — конь. В противоположность ему показана деградация чересчур рьяных фанаток, постепенно превращающихся в грызунов.

Юзер под ником Graham Clark даже возвел кентавра Адама в пантеон богов!

Другой фанат счел, что более подходящим саундтреком к рекламе будет хит певицы Бонни Тайлер «Holding Out for a Hero».

Кто‑то пошутил, что Драйвер и раньше перевоплощался в мифическое существо, и удивился, как он мог не заметить этого раньше. В доказательство сказанного мемодел предъявил кадры из фильмов, где играл актер, приправленные небольшой порцией фотошопа.

Однако новый образ звезды оценили не все. Комик Desus Nice, к примеру, заявил, что для него кентавром может быть лишь один человек — бейсболист Алекс Родригес.

А пользовательница Hazel Hayes призналась, что теперь не может уснуть, опасаясь, что кентавр Драйвер придет к ней — наяву или во сне.

Большинству, впрочем, животное амплуа актера пришлось по душе. Даже если сперва мысли о нем и вызывали отторжение.

Пользовательница @LorganMutich сказала, что взяла отгул, посмотрев рекламу с Драйвером. Почему именно ей понадобился выходной, она не уточнила.

Некоторые после просмотра ролика задались теоретическими вопросами. Ведь если есть Адам Драйвер с телом коня, то должно быть и обратное существо — лошадь с телом актера!

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