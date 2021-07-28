Netflix запустил разработку сериала про покемонов от создателя «Люцифера»

Стрим-сервис Netflix запустил в производство игровой сериал про покемонов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Поскольку проект все еще находится на начальной стадии, подробностей о сюжете нет. Однако известно, что исполнительным продюсером и сценаристом проекта станет Джо Хендерсон. На данный момент он работает над «Люцифером» — одним из самых популярных сериалов Netflix — и готовится к выходу заключительного сезона.