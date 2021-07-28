Netflix запустил разработку сериала про покемонов от создателя «Люцифера»

Стрим-сервис Netflix запустил в производство игровой сериал про покемонов. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
Поскольку проект все еще находится на начальной стадии, подробностей о сюжете нет. Однако известно, что исполнительным продюсером и сценаристом проекта станет Джо Хендерсон. На данный момент он работает над «Люцифером» — одним из самых популярных сериалов Netflix — и готовится к выходу заключительного сезона.
По словам источников, шоу о покемонах станет гибридом анимации и фильма. Игровые персонажи будут нарисованы на монтаже, а актеры — вполне реальны. Для сравнения собеседник Variety напомнил о фильме «Детектив Пикачу» с Райаном Рейнолдсом и Джастисом Смитом, который вышел в 2019 году.
Картина Роба Леттермана «Покемон. Детектив Пикачу» стала самым кассовым фильмом, основанным на видеоигре. Проект собрал 436 млн долларов, обогнав «Варкрафт» 2016 года и «Принца Персии: Пески времени» 2010-го.