Петербургский политик предложили запустить в России вагоны метро для женщин

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров заявил, что необходимо запустить в России женские вагоны в метро. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Соответствующее предложение Петров направил министру транспорта России Виталию Савельеву. По мнению политика, эта мера поможет обезопасить россиянок от домогательств в общественном транспорте.

Петров отметил, что в мире уже распространена практика разделения общественного транспорта на «общий» и «женский». В специальных вагонах, утверждает он, женщины уверены в безопасности своего положения, а также в физическом и психологическом комфорте.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова в свою очередь раскритиковала эту идею. «У нас остается проблемой домашнее насилие. Открывайте кризисные центры, чтобы можно было помочь тем, кто подвергается насилию», — заявила она.

С предложением ввести женские вагоны уже выступали в 2015 году в Совете Федерации. Однако тогда инициатива не была одобрена.