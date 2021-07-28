В Instagram новые аккаунты детей до 16 лет будут закрытыми по умолчанию

Социальная сеть Instagram сделает закрытыми новые аккаунты детей до 16 лет, а в некоторых странах — до 18. Об этом руководство приложения сообщило в официальном блоге.

Закрытые аккаунты позволят молодой аудитории контролировать, кто может отправлять им сообщения, видеть и репостить контент. Пользователи также не смогут комментировать детские записи и находить их в поиске по тегам.

«Мы хотим предотвратить получение информации от взрослых, которых они не знают. Мы считаем, что закрытые аккаунты — лучший способ предотвратить это», — сказано в блоге Instagram.

Социальная сеть уже давно предлагает подросткам при регистрации сделать выбор между публичным и частным аккаунтом. Согласно данным соцсети, восемь из десяти детей выбирают закрытые профили.

В марте этого года Instagram запретил взрослым писать в личные сообщения подросткам, пока те не подпишутся на их аккаунт. Таким образом руководство пытается обезопасить молодую аудиторию.

Позже Facebook объявил о разработке новой версии Instagram для детей младше 13 лет — Instagram Kids. Создание социальной сети возглавляет Павни Диванджи, которая до этого курировала YouTube Kids и другие проекты Google для детей.