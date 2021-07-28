Тиктокер снимает хорроры с персонажами поп-культуры. Опасайтесь зомби-миньонов и Соника-маньяка!

Пользователь тиктока под ником @lights.are.off набирает миллионы просмотров благодаря своим минутным хоррорам. И дело не только в их превосходном качестве и жуткой атмосфере, но и в персонажах, которых он использует. А это — знакомые нам всем герои поп-культуры: Микки Маус, ежик Соник, телепузики и многие другие. Первым на тиктокера обратило внимание Srsly.
Судя по ответам в инстаграме, аккаунт ведет 23-летний 3D-художник-самоучка из Лос-Анджелеса. Он начал заниматься анимацией около двух лет назад и развивал свое мастерство благодаря роликам на ютьюбе. Первый тикток он опубликовал совсем недавно — в начале мая.
С тех пор его видео набирают невероятные просмотры: у самого популярного — с жуткими глубоководными рыбами — более 100 млн. В среднем же посты @lights.are.off просматривают по 10-20 млн раз.
Пожалуй, больше всего пугает, когда персонажи, запомнившиеся нам по детским мультфильмам, попадают в абсолютно несвойственный для них хоррор-контекст. Вы только посмотрите на этого гигантского Мики Мауса с окровавленными глазами, который крушит все на своем пути!
А как насчет зомби-миньонов, которые не прочь полакомиться человеческими внутренностями?
Да, многим из нас телепузики казались жуткими и в оригинальном шоу. Но как бы вы отреагировали, если бы пузатые плюшевые инопланетяне повстречались вам на ночной загородной дороге, окружили ваш автомобиль и вероломно проникли в салон?
На образ этого ежа-маньяка Соника играет его сверхспособность. Невероятная скорость, с которой он может перемещаться, не позволит никому убежать от расправы.
Последний, кого бы вы хотели увидеть в темном переулке, — огромный кот, похожий на героя из мультфильма 1930-х. Его улыбка больше не кажется милой, она скорее напоминает ухмылку на лице маньяка.
Ну и напоследок. Кажется, Коржик из «Улицы Сезам» проголодался и принял вас за печеньку!