Тиктокер снимает хорроры с персонажами поп-культуры. Опасайтесь зомби-миньонов и Соника-маньяка!

Пользователь тиктока под ником @lights.are.off набирает миллионы просмотров благодаря своим минутным хоррорам. И дело не только в их превосходном качестве и жуткой атмосфере, но и в персонажах, которых он использует. А это — знакомые нам всем герои поп-культуры: Микки Маус, ежик Соник, телепузики и многие другие. Первым на тиктокера обратило внимание Srsly.

Судя по ответам в инстаграме, аккаунт ведет 23-летний 3D-художник-самоучка из Лос-Анджелеса. Он начал заниматься анимацией около двух лет назад и развивал свое мастерство благодаря роликам на ютьюбе. Первый тикток он опубликовал совсем недавно — в начале мая.

С тех пор его видео набирают невероятные просмотры: у самого популярного — с жуткими глубоководными рыбами — более 100 млн. В среднем же посты @lights.are.off просматривают по 10-20 млн раз.