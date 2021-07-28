Нурмагомедов, Моргенштерн и Бузова: самые успешные звезды России по версии Forbes

Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных звезд России. В него попали наиболее известные имена отечественного шоу-бизнеса и спорта с доходом от 1,2 до 12,2 млн долларов в год.
Место в списке зависит от двух факторов: ежегодного дохода звезды и ее популярности. Последний критерий рассчитывается на основе количества упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, а также числа подписчиков в Instagram и YouTube. Максимальный показатель в этом году — 60 баллов, минимальный — 2,08.
Самый крупный заработок среди российских звезд оказался у хоккеиста Александра Овечкина — 12,2 млн долларов. По критерию популярности лидером оказался рэпер Моргенштерн.
При сложении всех факторов оценки первое место в списке самых успешных звезд занял боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом 12 млн долларов в год. На второй строчке — Моргенштерн (7,4 млн), а на третьей — Ольга Бузова (3,3 млн).
Также в десятке: Тимати (10,4 млн долларов), Сергей Шнуров (11 млн), Александр Овечкин (12,2 млн), Ксения Собчак (4,7 млн), Баста (5,3 млн), Артем Дзюба (5 млн), Полина Гагарина (6 млн).
Самый резкий скачок в рейтинге за этот год произошел у Моргенштерна — в 2020-м он занимал 21-ю строчку и сумел подняться на 19 мест. Первое место в прошлом году также принадлежало Хабибу Нурмагомедову.