Нурмагомедов, Моргенштерн и Бузова: самые успешные звезды России по версии Forbes

Forbes опубликовал новый рейтинг самых успешных звезд России. В него попали наиболее известные имена отечественного шоу-бизнеса и спорта с доходом от 1,2 до 12,2 млн долларов в год.

Место в списке зависит от двух факторов: ежегодного дохода звезды и ее популярности. Последний критерий рассчитывается на основе количества упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, а также числа подписчиков в Instagram и YouTube. Максимальный показатель в этом году — 60 баллов, минимальный — 2,08.