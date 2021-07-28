Экс-тренера Мо Фары пожизненно отстранили из‑за обвинений в сексуальном и психологическом насилии

Американский Центр безопасности спорта SafeSport навсегда запретил тренеру Альберто Салазару заниматься легкой атлетикой. Такое решение приняли из‑за обвинений в сексуальном и психологическом насилии, пишет Reuters.

Согласно правилам организации, у Салазара есть 10 рабочих дней на подачу заявления в арбитражный суд. Заседание, от которого будет зависеть снятие обвинений с тренера, будет проводиться независимой стороной.

SafeSport — это независимая некоммерческая организация, которая предоставляет рекомендации по обеспечению безопасных условий работы для спортсменов и тренеров. Центр был создан в 2017 году под эгидой закона о защите жертв от сексуального насилия.

До начала тренерской деятельности Альберто Салазар выиграл три нью-йоркских марафона подряд начиная с 1980 года. На чемпионате мира по кроссу в 1982 году он занял второе место, а в 1994 году выиграл сверхмарафон The Comrades.

Затем Салазар начал работать тренером в Юджине. Среди его учеников одни из лучших бегунов на длинные дистанции, включая четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фару, рекордсмена в забеге на 10 000 метров Галена Раппа, а также молодую и перспективную спортсменку Мэри Кейн.

В 2019 году Салазар был отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Независимая комиссия в результате расследования обнаружила, что тренер использовал смесь из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих игроков. По информации New York Times, Альберто Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные вещества, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.